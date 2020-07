Fábio Porchat comenta momento em que a esposa apareceu nua em live

07/07/2020 | 17:11



Fábio Porchat finalmente comentou o momento em que sua esposa, Nataly Mega, apareceu nua em uma de suas lives do Instagram. Na noite da última segunda-feira, dia 6, o apresentador explicou durante o Papo de Segunda, do canal GNT, o motivo de Nataly ter aparecido só de toalha no vídeo - afirmando que, na verdade, era ele quem estava invadindo o espaço dela!

- Fui falar com o Guilherme Boulos. Estávamos conversando sobre o momento atual da política, eu entrevistando, ele seríssimo... Eu faço a live no closet da minha mulher. E minha mulher resolveu tomar um banho. Terminou o banho, ela foi se vestir. Onde é que as pessoas se vestem? No closet, contou.

Porchat ainda confessou que percebeu que Nataly estava vindo, mas que não conseguiu avisar nem ela, nem o convidado da live, Guilherme Boulos.

- O meu olhinho estava sacando que vinha coisa aí, mas como o Boulos estava falando, não deu tempo de falar. Quando ela passou, eu me mantive mudo, porque se ninguém ver, se colar, colou. Mas Boulos viu e aí me pegou. Quando ele começou a ter um ataque de risos, eu não tive o que fazer. E ela passou pelada, mas protegendo a cabeça, porque é isso o que é importante.