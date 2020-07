Ex-segurança de Michael Jackson revela a verdade por trás do quarto secreto do cantor em Neverland

07/07/2020 | 15:10



Como você já deve saber, Michael Jackson vem enfrentando uma série de acusações de abuso sexual, mesmo depois de sua morte. E embora ainda não tenhamos uma conclusão sobre esse assunto, o ex-segurança do cantor, Matt Fiddes, esclareceu alguns outros rumores em entrevista ao programa The Scott McGlynn. A principal revelação feita por Fiddes diz respeito a um quarto secreto que Michael supostamente tinha em seu rancho, Neverland.

- Eles [críticos] tentam dizer que ele construiu um quarto secreto para crianças, mas o quarto já estava lá quando ele comprou a casa. Na verdade, era um quarto do pânico. O cara era multi-bilionário e era completamente normal ter um quarto do pânico.

Fiddes também contou o que tinha dentro do cômodo.

- Você empurrava a porta e ele tinha coisas lá para mantê-lo entretido por alguns dias, até que um problema fosse resolvido. Muitas vezes, as pessoas costumavam saltar de paraquedas e os alarmes disparavam, e a equipe de Neverland costumava dizer para ele entrar no quarto. Portanto, não era um quarto secreto, essa é a coisa mais ridícula que as pessoas inventaram.

Ainda de acordo com o ex-segurança, o eterno Rei do Pop deixou alguns materiais que ainda podem ser lançados para os fãs.

- Acho que ainda tem alguns álbuns para serem lançados. Haverá uma biografia... um pouco como a de Freddie Mercury. Eu entendi que eles estão fazendo uma do Michael Jackson também. Então, há muito mais para acontecer.