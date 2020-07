Covid-19: como fazer doações pelo PicPay

Marcella Blass

Do 33Giga



07/07/2020 | 14:48



O aplicativo de pagamentos digitais PicPay criou uma aba especial que facilita a doação para entidades que estão ajudando pessoas em situação de vulnerabilidade durante a pandemia de Covid-19. Pela plataforma, é possível doar para a CUFA (Central Única das Favelas) e para a UNICEF.

Vale destacar que as doações não têm valor mínimo e podem ser feitas com o saldo disponível na carteira do PicPay ou via cartão de crédito. A seguir, o 33Giga te mostra como você pode apoiar essas causas:

1 – Na página inicial do app, clique na bolinha Central de Doações (na parte superior, em Sugestões).

2 – Escolha a entidade que deseja ajudar e toque em DOAR.

3 – Clique na forma de pagamento, logo acima do teclado, e decida se quer pagar com cartão ou com o saldo da sua carteira no PicPay.

4 – Com o método de pagamento selecionado, defina o valor a ser doado e clique em Pagar.

5 – Se você decidiu pagar com o cartão de crédito, será necessário informar o código CVV e tocar em Continuar.

6 – Confirme o pagamento com a seu digital ou senha do app.

7 – Doação feita!