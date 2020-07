Compras em mercado e gravação de áudio em corridas: vejas as novidades de Uber e 99

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



07/07/2020 | 14:48



Nesta semana, as startups de transporte Uber e 99 anunciaram duas novidades em suas plataformas. A primeira incluiu em seu app a possibilidade de realizar compras em mercados, por meio da Cornershop. Já a segunda informou que, a partir de agora, será possível monitorar e gravar o áudio das corridas realizadas.

Com a novidade, a Uber aumenta sua área de atuação para além de transporte de pessoas e entregas de refeições e de produtos de varejo. A partir de agora, permite fazer compras para usuários nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, Salvador, Recife, Goiânia e Campinas. Para tanto, basta acessar seus apps (Uber e Uber Eats) e escolher a opção Mercado.

Interface da integração entre Uber e Cornershop

A Cornershop é uma startup chilena que existe há cinco anos. Ela é focada em compras de mercado – por meio de um aplicativo próprio, o usuário entra no estabelecimento que deseja comprar, escolhe os produtos, fecha a compra e recebe tudo em casa. O 33Giga já fez um review da plataforma, que chegou ao Brasil em janeiro deste ano, aqui.

99

A Gravação de Áudio e o Monitoramento de Corridas são as duas novas ferramentas de segurança que tiveram seus detalhes anunciados pela empresa de transporte por aplicativo 99. Segundo a companhia, os recursos foram desenvolvidos para aumentar a segurança, coibindo comportamentos inadequados durante das corridas.

Interface do novo recurso da 99

A opção de Gravação das conversas está disponível para 100% das pessoas que utilizam a plataforma, passageiros e motoristas parceiros. Os áudios ficarão armazenados no base de dados da empresa e poderão ser usados como evidência em caso de comportamento inadequado.

Já o Monitoramento de Corridas funcionará por meio de algoritmo que detecta automaticamente paradas longas ou trajetos com tempo acima do previsto. A tecnologia está em fase de implementação e em breve estará disponível para todas as viagens do app.

A opção de gravar conversas pode ser acessada no escudo “kit de segurança”, onde ficam também o compartilhamento de rota e a ligação rápida para a polícia. As gravações são permitidas do início ao fim da viagem e será sigilosa tanto para passageiros quanto para motoristas. Nenhum dos dois lados é notificado de que um está gravando o outro.