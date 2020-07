07/07/2020 | 13:45



Washington, 07/07/2020 - O presidente da distrital de Richmond do o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Thomas Barkin, disse esperar uma lenta recuperação do mercado de trabalho americano, que foi duramente atingido pela crise desencadeada pela pandemia do novo coronavírus. Em sua opinião, o melhor a fazer ao se avaliar os dados econômicos é focar na nível da atividade, ao invés do porcentual de variação. Barkin disse ter escutado notícias positivas sobre a retomada da atividade nas regiões em que está ocorrendo reabertura econômica e, uma vez que os consumidores se vejam prontos a voltar ao mercado, haverá disposição para gastos. Fonte: Dow Jones Newswires.