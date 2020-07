Com 'aval da Globo', Flu anuncia transmissão gratuita da final no YouTube

07/07/2020 | 13:34



A diretoria do Fluminense confirmou nesta terça-feira que fará transmissão própria da final da Taça Rio, contra o Flamengo, nesta quarta. O clube tricolor vai exibir a partida em seu canal no YouTube, a FluTV, de forma gratuita. A decisão do segundo turno do Campeonato Carioca, a ser disputada no Maracanã, poderá definir também o campeão estadual, caso o Flamengo leve a melhor.

Em comunicado, o Flu disse que obteve o aval da Rede Globo para fazer a transmissão. A emissora tinha os direitos do Estadual, mas rescindiu o contrato na semana passada depois que o Flamengo transmitiu o jogo contra o Boavista. O rubro-negro havia tomado como base legal a Medida Provisória 984, que concede o direito de transmissão ao time mandante.

"O Fluminense Football Club obteve autorização da TV Globo e fará a transmissão da partida da final da Taça Rio contra o Flamengo em seu canal de YouTube, a FluTV", disse o Flu, em comunicado. "A decisão da transmissão que pela FluTV foi tomada por conta do sorteio de mando de campo realizado ontem (segunda-feira) na sede da Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro), pelo Presidente do TJD (Tribunal de Justiça Desportiva) e com base na MP 984 que dá ao mandante o direito de transmitir a partida de forma exclusiva."

O Flu também informou que a transmissão será gratuita, em contraste com uma das semifinais da Taça Rio. No domingo, o Flamengo cobrou R$ 10 para liberar a exibição da partida contra o Volta Redonda em uma plataforma específica. Em razão da alta demanda e de problemas técnicos, o clube acabou liberando a transmissão gratuitamente em suas redes sociais.

"O clube informa ainda que, neste momento, pelo bem do futebol, dos torcedores e por ser o primeiro jogo do time profissional transmitido na FLUTV, a exibição será aberta de forma gratuita e irrestrita para todos que possuem interesse em assistir a partida no Brasil e no mundo", disse a diretoria do Fluminense, no comunicado.