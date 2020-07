Rodrigo Faro e Ana Hickmann falam sobre envio de nudes e apresentador revela quando perdeu a virgindade

07/07/2020 | 13:11



Rodrigo Faro foi o mais recente convidado do quadro Perguntas Estranhas do canal de Ana Hickmann! Os dois bateram um papo sobre bizarrices que já aconteceram na vida do apresentador, e ele surpreendeu ao revelar alguns momentos inusitados na vida, como ter confundido a esposa de um ator famoso com a filha dele ou da ocasião em que achou que uma outra celebridade estava grávida, quando na realidade ela estava apenas acima do peso.

Mas o apresentador deixou Ana Hickmann surpresa mesmo quando falou que pagou o maior mico ao comparecer no velório do diretor de TV Walter Avancini:

- Me indicaram o velório errado e eu fiquei chorando o defunto errado. Depois de vinte minutos que eu estava chorando, olhando para o pé da pessoa, eu fui subindo a cabeça e fui vendo que ele não estava tão magrinho. Então vi que não era o cara. Aí veio alguém, me pegou e me levou para outra sala, contou ele.

O bate-papo à distância também contou com temas picantes e Faro falou sobre enviar nudes e até relembrou quando perdeu a virgindade, contando também que seu primeiro beijo, anos antes, não foi tão agradável:

- Uns 13 ou 14 anos (primeiro beijo). Tinha uma namoradinha no prédio e dei meu primeiro beijo. Depois eu fui passar sepacol na boca, porque não gostei, achei esquisito, achei muita baba, meio aquoso demais, nojento.. Eu lembro que fui escovar os dentes. Perdi (a virgindidade) com 17 para 18. Ai eu gostei tanto, como gostei...

Sobre enviar fotos sem roupa, o apresentador garante que nunca tentou:

- Nunca mandei. Vai estragar o mito. Deixar só na imagem.. vai decepcionar. Prefiro surpreender, só tenho uma para surpreender. Não tenho cueca legal. Ainda que eu quisesse mandar nudes, não tenho umas cuecas legais para mostrar. Eu só tenho aquelas cuecas que a gente compra em supermercado.

O apresentador ainda revelou que possui claustrofobia e entregou que gostaria de ser Ayrton Senna por algumas horas.