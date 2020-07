Filha de Gugu Liberato relembra clique raro e antigo ao lado do pai e dos irmãos

07/07/2020 | 13:11



Na última segunda-feira, dia 6, Sofia Liberato compartilhou com os seguidores um clique raro ao lado de sua irmã gêmea, Marina, do irmão mais velho, João Augusto, e do pai, Gugu Liberato.

A foto antiga, que mostra os irmãos ainda crianças, foi postada pela garota no Stories do Instagram enquanto ela respondia a algumas perguntas dos seguidores. Um internauta questionou se a garota já havia viajado para a Bahia, e ela respondeu com a foto:

Sim, mas só quando eu era menor.

A garota ainda relembrou a ocasião em que se mudou para a Flórida, nos Estados Unidos, onde mora com a mãe e os irmãos. Além disso, ela respondeu a alguns questionamentos sobre seu futuro e revelou que pretende continuar morando no país norte-americano e que quer cursar faculdade de cinema:

Fez cinco anos [que eu me mudei para cá] no dia 2 de julho. Eu falava bem pouco inglês quando cheguei. Vou sempre para o Brasil em junho ou julho e em dezembro. Não pretendo morar no Brasil, pretendo ficar nos Estados Unidos mesmo.