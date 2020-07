Corpo de jovem que estava desaparecida é encontrado em trilha de São Sebastião

07/07/2020 | 12:39



Os bombeiros localizaram nesta segunda-feira, 6, o corpo de Julia Rosenberg, de 21 anos, em uma trilha em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. A jovem havia desaparecido na manhã de domingo, 5, após sair para fazer uma trilha entre as praias de Paúba e Maresias.

Segundo a Polícia Civil, o corpo foi encontrado parcialmente enterrado, com folhas cobrindo a cabeça e sinais de estrangulamento. Ainda segundo a polícia, não havia sinais de violência sexual, mas a hipótese não está totalmente descartada dentro da investigação. "O corpo foi encontrado parcialmente enterrado, com terra e folhas por cima. Havia marcas no pescoço, por isso a causa da morte teria sido asfixia. A jovem não aparentava ter outras lesões ou fraturas", disse o delegado seccional do litoral norte, Múcio Alvarenga.

A polícia usa imagens de câmeras de segurança para ajudar a elucidar o caso. Uma câmera de segurança de uma residência mostrou Julia às 7h24 do dia em que saiu para caminhar. "Só há uma saída no local em que a jovem caminhava, então quem cometeu esse crime teve que sair de lá, a não ser que foi nadando, o que é improvável", explicou o delegado.

Segundo a perícia, o celular, o par de tênis e uma pochete que Julia usava durante a trilha não foram encontrados junto ao corpo; porém, a cinta da pochete aparentemente foi usada para asfixiá-la e também foi encontrada uma máscara dentro da boca da jovem. Além disso, uma marmita foi achada próxima ao corpo.