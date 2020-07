Gésio Amadeu, de Velho Chico e Chiquititas, apresenta melhora após ser internado com coronavírus

07/07/2020 | 12:11



O ator Gésio Amadou, conhecido por atuar na novela Velho Chico e Chiquititas, apresentou melhora ao tratamento da Covid-19. De acordo com a colunista Patricia Kogut, o hospital Sancta Maggiore, em São Paulo, emitiu um comunicado, na segunda-feira, dia 6, atualizando sobre o estado de saúde dele.

O ator Gésio Amadeu está sendo atendido pela Prevent Senior, a pedido da família, desde 8 de junho. Amadeu está internado numa das unidades da rede hospitalar Sancta Maggiore recuperando-se de Covid-19. Outras informações sobre o estado de saúde do ator serão repassadas apenas pelos familiares, informou a assessoria de imprensa do local.

O ator de 73 anos de idade estaria reagindo bem ao tratamento. No dia 1º de julho, a esposa dele, Gabriela Rabelo, compartilhou um comunicado no Facebook para atualizar os fãs e amigos:

A todos os que nos enviam boas vibrações para o Gésio, estímulos para a luta dele e nossa, carinho, afeto, amizade... A todos vocês muito obrigada. Falo pelo Gésio, pela nossa família e por mim. Não respondi a cada um por receio de deixar escapar alguém. Mas tenho lido, vibrado e me comovido com todos vocês. Gésio continua lutando e melhorando, devagar. A luta é árdua mas ele é guerreiro. São tempos difíceis para todos nós. Que o bem prevaleça, que a solidariedade reine, que a Justiça prospere. Afetuosos abraços, escreveu ela.

O filho do ator, Mario Amadeu, esclareceu o estado de saúde do pai em postagens no Facebook. Inicialmente, Gésio passou alguns dias na UTI de um hospital após ser internado com pressão alta em maio desde ano. No início de junho, ainda internado, ele foi diagnosticado com Covid-19, que teria contraído dentro do hospital, e teve o pulmão comprometido. Ele foi transferido para o Sancta Maggiore, onde passou a receber o tratamento para combater o vírus. Ele segue na UTI e apresentando melhoras.

Além das novelas Velho Chico e Chiquititas, o ator também atuou em outras grandes produções, como Éramos Seis, Sinhá Moça, o Beijo do Vampiro e Sítio do Picapau Amarelo, possuindo uma carreira artística extensa.