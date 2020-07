Obituário - 7 de julho de 2020

Ademir Medici



07/07/2020 | 11:06



SANTO ANDRÉ

Santo André, domingo, dia 5 de julho

Roque Gavinelli, 88. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 5. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

José Ferreira da Silva, 84. Natural de Correntes (Pernambuco). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria de Lourdes Vieira de Oliveira, 83. Natural de Pederneiras (São Paulo). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Pensionista. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Teresinha Maria da Silva, 79. Natural de Iepê (São Paulo). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Lourenço Trigo, 72. Natural de Santos (São Paulo). Residia no Jardim Stella, em Santo André. Dia 5, em Mauá. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Aparecida de Lourdes Gazeta, 71. Natural de Santo André. Residia no Jardim Guarará, em Santo André. Pensionista. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisca Ilmar de Araujo, 71. Natural de Lavra da Mangabeira (Ceará). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Zaide Ribeiro da Silva, 68. Natural de Xique-Xique (Bahia). Residia na Vila Alto de Santo André. Dia 5. Vale dos Pinheirais.

Valter de Albuquerque Cavalcanti, 57. Natural de Santo André. Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 5. Memorial Planalto, em São Bernardo.

Lucas Sapata Santos, 25. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Professor. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.



Santo André, segunda-feira, dia 6 de julho

Francisco Nyari, 86. Natural do Distrito da Lapa, Capital. Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 6. Jardim da Colina.

Lúcia Aparecida Cabrini, 75. Natural de Marília (São Paulo). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Roberto Junqueira, 84. Natural de São José do Rio Pardo (São Paulo). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo, Dia 5, em Santo André. Memorial Planalto.

Ilídio Martins de Souza, 80. Natural de São João da Ponte (Minas Gerais). Residia no Jardim Novo Horizonte, em São Bernardo. Dia 5, em Mauá. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

São Caetano, sexta-feira, dia 3 de julho

Massaka Niiuchi da Silva, 82. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de São Caetano. Dia 3. Jardim da Colina.

Marina Luiza de Paula, 70. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 3. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



São Caetano, sábado, dia 4 de julho

Nelson Brandoliz, 83. Natural de Marília (São Paulo). Residia no Centro de São Caetano. Dia 4. Crematório Vila Alpina.

Osmar Fernandes, 72. Natural de Tabapuã (São Paulo). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 4. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Diadema, sábado, dia 4 de julho

Manoel Batista de Aguiar, 93. Natural de Macaíba (Rio Grande do Norte). Residia no Jardim Portinari, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal.

Hilário Tomaz, 73. Natural de São Caetano. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal.

Gabriel Feliz da Silva, 71. Natural de Caetés (Pernambuco). Residia no bairro Eldorado. Dia 4. Vale da Paz.

Maria do Carmo de Souza, 68. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal.

Gilmar Siqueira Silva, 63. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal.



Diadema, domingo, dia 5 de julho

Quitéria de Lima Melo, 94. Natural de Bom Conselho (Pernambuco). Residia no bairro Eldorado. Dia 5. Vale da Paz.

Avelino Araujo Figueira, 82. Natural de Portugal. Residia no Centro de Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal.

Anita da Silva Nascimento, 81. Natural do Estado de São Paulo. Residia no Centro de Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal.

José Luiz Guimarães, 73. Natural de São José do Rio Preto (São Paulo). Residia no Centro de Diadema. Dia 5. Vale da Paz.



Diadema, segunda-feira, dia 6 de julho

Angelina Cezario Joaquina, 91. Natural de Poços de Caldas (Minas Gerais). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal.



M A U Á

Yoshiyuki Wakanatsu, 67. Natural de Japão. Residia na Vila Flórida, em Mauá. Dia 30 de junho, em Ribeirão Pires. Vale dos Pinheirais.



Mauá, sábado, dia 4 de julho

Maria Barreto Alencar, 78. Natural de Barro (Ceará). Residia no Jardim Hélida, em Mauá. Dia 4. Cemitério Santa Lídia.

Jozias Soares Aguiar, 73. Natural de Lucélia (São Paulo). Residia no Jardim Adelina, em Mauá. Dia 4. Cemitério Santa Lídia.

Raimundo Marques dos Santos, 33. Natural de Chorrochó (Bahia). Residia no Jardim Columbia, em Mauá. Dia 4. Cemitério do Povoado São José, em Chorrochó (Bahia).



Mauá, domingo, dia 5 de julho

Jovina Antonio dos Santos, 88. Natural de Brejo Santo (Ceará). Residia no Jardim Ipê, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.

Joanita Oliveira Ferreira, 74. Natural de Amargosa (Bahia). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.

Maria Aparecida da Silva Riceto, 73. Natural de Ouro Fino (Minas Gerais). Residia no Jardim Anchieta, em Mauá. Dia 5, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Odete Teodoro, 59. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

José Maria Filho, 82. Natural de Cícero Dantas (Bahia). Residia no Pilar Velho, em Ribeirão Pires. Dia 30. Cemitério São José.