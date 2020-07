Cumbica e Galeão estão entre os 10 aeroportos mais amigáveis da América Latina

Redação

Os aeroportos Governador André Franco Montoro (GRU), o Cumbica, em Guarulhos, e Antonio Carlos Jobim (GIG), o Galeão, no Rio de Janeiro, ocupam, respectivamente, o terceiro e o oitavo lugar entre os aeroportos mais amigáveis da América Latina. O ranking, elaborado pelo Centro de Escolha do Consumidor (Consumer Choice Center), é liderado pelo Benito Juarez, na Cidade do México.

Realizado pela primeira vez na região, o índice avaliou os 30 aeroportos mais movimentados em número de passageiros e os classificou por pontos a partir da experiência oferecia os usuários. Entre os critérios levados em consideração estão localização, opções de acesso e transporte público, conveniência, entretenimento, número de lojas, restaurantes e lounges no aeroporto, além do acesso à malha aérea e número de voos e destinos.

“Outros fatores determinados no ranking incluem número de pontes de embarque (fingers), em vez de acesso pela pista após o percurso em ônibus, proximidade ao centro da cidade, número de salas vip e conexão direta com a rede de metrô e trens”, afirma Fabio Fernandes, responsável por relações com a mídia do Consumer Choice Center e co-autor do estudo.

“O sistema de pontos que desenvolvemos para o índice fornece uma ótima visão a respeito dos aeroportos que você deve considerar usar em sua próxima viagem, seja de férias ou a trabalho”, conclui Fabio.

Aeroportos mais amigáveis da América Latina

Confira a lista elaborada pelo Consumer Choice Center com os 10 aeroportos mais amigáveis da América Latina:

1 – Benito Juarez – Cidade do México (México)

Benito Juarez – Cidade do México (México) 2 – Aeroporto Internacional José Joaquín de Olmedo – Guayaquil (Equador)

Aeroporto Internacional José Joaquín de Olmedo – Guayaquil (Equador) 3 – Governador André Franco Montoro – Guarulhos (Brasil) e Aeroporto Internacional Juan Santamaría – Alajuela (Costa Rica), empatados

Governador André Franco Montoro – Guarulhos (Brasil) e Aeroporto Internacional Juan Santamaría – Alajuela (Costa Rica), empatados 5 – Aeroporto Internacional de Punta Cana – Punta Cana (República Dominicana) e Aeroporto Internacional La Aurora – Cidade da Guatemala (Guatemala), empatados

Aeroporto Internacional de Punta Cana – Punta Cana (República Dominicana) e Aeroporto Internacional La Aurora – Cidade da Guatemala (Guatemala), empatados 7 – Aeroporto Internacional Tocumen – Cidade do Panamá (Panamá)

Aeroporto Internacional Tocumen – Cidade do Panamá (Panamá) 8 – Aeroporto Internacional de Guadalajara – Guadalajara (México), Antonio Carlos Jobim – Rio de Janeiro (Brasil) e Aeroporto Internacional Alfonso Bonilla Aragón – Palmira (Colômbia), todos empatados

