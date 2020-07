EUA estuda banir uso do TikTok e de outros aplicativos chineses por americanos

07/07/2020 | 10:14



O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, informou que o governo americano está estudando a possibilidade de banir o uso do aplicativo TikTok e de outras redes sociais chinesas no país. Em entrevista à Fox News, Pompeo disse que usuários das plataformas entregam informações privadas "nas mãos do Partido Comunista chinês".

"Estamos levando isso muito a sério e certamente estamos analisando a questão. Nós trabalhamos nesse tema há muito tempo", afirmou ele, recusando-se a dar detalhes das medidas para não se adiantar a anúncios do presidente dos EUA, Donald Trump. "Em relação a aplicativos chineses nos celulares das pessoas, posso garantir que vamos fazer o certo", declarou.

As declarações ocorrem em meio à escalada das tensões entre as duas maiores economias do planeta. Washington acusa Pequim de ter errado na resposta inicial ao coronavírus e de ter permitido que a doença se espalhasse pelo mundo.

Os americanos também estão insatisfeitos com a decisão dos chineses de impor uma lei de segurança nacional sobre Hong Kong.