Nego do Borel recebe alta de hospital após sofrer acidente de moto

07/07/2020 | 10:10



Nego do Borel recebeu alta do hospital na manhã desta terça-feira, dia 7, depois de ficar internado por causa de um acidente de moto que sofreu na segunda-feira, dia 6. Nas redes sociais, ele postou vídeos deixando o local de cadeira de rodas, com as mãos enfaixadas, usando bota ortopédica no pé e máscara no rosto.

Ganhamos alta!, legendou o cantor.

A assessoria de imprensa do cantor afirmou que ele já está em casa. Mais cedo, Nego havia compartilhado uma foto deitado na cama do hospital e com curativo nas mãos. Ele afirmou que renasceu depois do acidente que sofreu no condomínio onde mora na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Na semana do meu aniversário; posso dizer que eu renasci. Nem sempre entendemos o que Deus quer, mas não precisamos entender, precisamos confiar. Recebi uma segunda chance de vida. Para meus fãs, amigos e familiares, estou bem, fui recebido no hospital e muito bem atendido. Precisamos fazer uma leve operação no pé esquerdo que correu muito bem e que já já vai me deixar 100%! Deus é bom o tempo todo, estou vindo tranquilizar vocês e dizer que agora é hora de me cuidar e de me voltar pro que mais importa: o divino. Bom dia pessoal! Vamos com fé, escreveu ele.

Em outros vídeos, Nego fala sobre a cirurgia que realizou no tornozelo: Operei, tô bem. Deus é muito bom na minha vida. Logo na semana do meu aniversário... presente!, disse ele, que completa 28 anos de idade no dia 10 de julho.

Duda Reis acompanhou Nego do Borel no hospital. Nas publicações, é possível ouvir a voz da atriz e influenciadora digital oferecendo frutas para o companheiro enquanto ele estava deitado na cama do hospital.