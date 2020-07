Chega ao fim o namoro de Manu Gavassi e Igor Carvalho

07/07/2020 | 09:10



O término do namoro de Manu Gavassi e Igor Carvalho é real! Isso porque, a assessoria de imprensa da cantora confirmou para a colunista Fábia Oliveira do jornal O Dia, que os pombinhos não estão mais juntos.

Em meados de junho diversos rumores envolvendo a separação do casal ganharam força, porém, a cantora deu a entender que tudo estava bem após publicar um Instagram Stories supostamente na presença do amado. Isso foi o bastante para que os fãs deixassem as especulações de lado. Mas agora, e de acordo com a assessoria de Manu, o fim do relacionamento já aconteceu - e não é recente:

Eles terminaram já algum tempo mas como a Manu não gosta de expor a vida pessoal, preferiu não fazer nenhum anúncio. Eles se respeitam e existe muito carinho e admiração de ambos os lados. Eles continuam muito amigos e querem levar essa amizade para a vida.

O romance entre os dois começou pouco antes de Manu entrar no BBB20. Ela até chegou a pedir o rapaz em namoro ao vivo.