Nego do Borel passa por cirurgia e posta foto em cama de hospital

07/07/2020 | 09:10



Nego do Borel usou as redes sociais para tranquilizar os seguidores sobre seu estado de saúde. Na manhã desta terça-feira, dia 7, o cantor apareceu deitado em uma cama de hospital com curativos na mão. Ele afirmou que passou por uma cirurgia depois de ter sofrido um acidente de moto e também sobre o sentimento de renascimento depois do susto.

Na semana do meu aniversário; posso dizer que eu renasci. Nem sempre entendemos o que Deus quer, mas não precisamos entender, precisamos confiar. Recebi uma segunda chance de vida. Para meus fãs, amigos e familiares, estou bem, fui recebido no hospital e muito bem atendido. Precisamos fazer uma leve operação no pé esquerdo que correu muito bem e que já já vai me deixar 100%! Deus é bom o tempo todo, estou vindo tranquilizar vocês e dizer que agora é hora de me cuidar e de me voltar pro que mais importa: o divino. Bom dia pessoal! Vamos com fé, escreveu ele.

Em nota, a assessoria de imprensa do funkeiro afirmou que ele passa bem e segue em recuperação. Ele realizou um procedimento cirúrgico no tornozelo e deverá ter alta na sexta-feira, dia 10.

Informamos que o cantor Nego do Borel passa bem e segue em recuperação. O artista passa a noite no hospital, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, e precisou passar por um procedimento cirúrgico no tornozelo, de baixa gravidade, após sofrer um tombo de moto na tarde desta segunda-feira, 06. O acidente aconteceu no condomínio onde mora, na mesma região, mas apesar do susto Nego passa bem e faz questão de manter o compromisso com a entrega das doações com alimentos e itens de higiene no Morro do Borel, na próxima sexta-feira, 10. A arrecadação foi feita durante a live do funkeiro e pretende beneficiar outras comunidades da grande Tijuca também. O artista agradece às orações, todo o carinho, preocupação e respeito que recebeu! E se compromete a manter todos informador à respeito de sua recuperação, diz o comunicado.