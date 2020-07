Com acordo encaminhado, Palmeiras espera concluir saída de Dudu nesta terça-feira

07/07/2020 | 08:24



O Palmeiras espera concluir nesta terça-feira a operação pela saída do atacante Dudu rumo ao Al-Duhail, do Catar. As negociações avançaram nos últimos dias e a tendência é que a troca final de documentos traduzidos e a apresentação oficial dos valores pretendidos selem a saída do jogador. O camisa 7 deve ser emprestado por um ano ao clube do Oriente Médio, que pagará cerca de 7 milhões de euros (cerca de R$ 42 milhões).

Ao fim desse período, o Palmeiras espera concluir a venda definitiva de 80% dos direitos econômicos do atleta e ainda manter uma parcela de 20% para participação em negociações futuras. A confirmação dessa operação futura vai depender de gatilhos contratuais previstos no acordo atual. Participação em uma quantidade definida de jogos e meta de gols vão servir para a equipe paulista receber mais 14 milhões de euros daqui um ano (cerca de R$ 84 milhões). Desse montante, parte se refere ao dinheiro da compra e uma outra parcela é o bônus pela transação final.

Dudu sinalizou semanas atrás à diretoria que pretendia ser negociado. Entre esse contato e até o provável desfecho, foi preciso aguardar a chegada da proposta oficial do Al-Duhail, assim como estabelecer algumas rodadas de negociação. O último fim de semana e os contatos ao longo da última segunda-feira encaminharam o acordo. Além de acompanhar essas movimentações, o atacante lida com um problema pessoal ao ter sido acusado de agredir a ex-mulher, Mallu Ohanna. Dudu nega.

O camisa 7 chegou ao Palmeiras no início de 2015, após ser vendido pelo Dínamo de Kiev, da Ucrânia. Com mais de 300 partidas pelo clube, o jogador foi peça importante na conquista dos três últimos títulos nacionais do clube: a Copa do Brasil, em 2015, e os Campeonatos Brasileiros de 2016 e de 2018.