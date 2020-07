Estância abre estacionamento para exibição de filmes drive-in

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



07/07/2020 | 00:01



Quem quiser distrair a cabeça e aproveitar para matar a saudade de uma sessão de cinema tem oportunidade na região. Tradicional casa de shows em São Bernardo, a Estância Alto da Serra (Estrada Nevio Carlone, 3) fará em parceria com a Centerplex, neste mês, às sextas-feiras, sábados e domingos, sessões no formato drive-in, com as pessoas dentro dos veículos.



Quem abre a programação do projeto Cine Estância Drive Park, na sexta-feira, é o filme Jumanji – Próxima Fase, às 18h, seguido de Nasce Uma Estrela, com sessão a partir das 20h. No sábado as opções são Homem-Aranha Longe de Casa, às 17h. Coringa toma conta da tela domingo, a partir das 20h.



As sessões começam sempre a partir das 18h e serão realizadas no estacionamento da casa. Os ingressos custam R$ 50 (para veículos com duas pessoas), R$ 60 (para três) e R$ 70 (para quatro). Quem quiser garantir a entrada pode realizar a compra por meio do site www.ticket360.com.br.



“É o momento de retomada, de aquecer a equipe. Sabendo que a Estância trabalha sempre com grandes eventos, e que vai demorar um pouco (para voltar a acontecer), é sair do zero para alguma coisa e tentar dar uma chacoalhada no mercado”, explica Eloy Carlone, diretor do espaço.



O local onde acontecerão as exibições pode comportar 116 carros. As vagas serão organizadas por ordem de chegada e os veículos maiores serão direcionados para o fundo do local, para garantir boa visão a todos. O som dos filmes chega via frequência FM no rádio dos carros. Fica proibida a saída do veículo e caso haja necessidade de comprar comidas e bebidas, ou mesmo ir ao banheiro, o motorista aciona o pisca alerta e um funcionário fará o auxílio necessário.