Após trocar itens vencidos, Paço de S.Bernardo entrega cestas básicas

Da Redação



07/07/2020 | 00:01



A Prefeitura de São Bernardo distribui hoje e amanhã cerca de 9.000 cestas básicas por meio do programa Alimento Solidário, do governo do Estado, para famílias com renda mensal per capitade até R$ 89 e inscritas no Cadastro Único. Entre os kits estão pelo menos 950 que foram recebidos em maio pela administração municipal e que venceram no fim de junho, antes de serem distribuídos para a população.

Para conseguir reaproveitar as cestas básicas e entregar aos moradores que vivem em situação de vulnerabilidade, a Prefeitura de São Bernardo informou que efetuou a substituição dos itens sem validade, mas não divulgou o valor gasto.

>Segundo a especialista em gestão sanitária e proprietária da H2 Consultoria, empresa especializada em projetos administrativos e operacionais de restaurantes, hotéis, padarias, bares, fast food e similares, Heloisa Helena Duarte, a data de validade da cesta indica o produto que vence primeiro, como prazo limite de quando o kit deve ser usado e, mesmo que substitua o produto vencido, a Prefeitura não pode reutilizar a caixa de papelão original.

A distribuição vai ocorrer nos Cras (Centros de Referência de Assistência Social) espalhados pela cidade.