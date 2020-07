O adeus do jurista, professor, pensador

Terça-feira, 7 de julho de 1970; ano 12; edição 1275

Santo André – “Quem ajudará a Vila Luzita?” foi o título de reportagem escrita pelo jornalista Hildebrando Pafundi.

“Uma das figuras mais pitorescas e tradicionais da Vila Luzita é Angela Fielque, que reside neste local há 45 anos”, escreveu Pafundi.

“Hoje a Prefeitura já abriu muitas ruas e fez algum melhoramento. Mas em compensação, veja quantos problemas nós temos. Eu chego a sentir saudades do mato de antigamente”, continuou dona Angela.

Numa foto, feita por Pedro Martinelli, aparecem duas crianças brincando, com a legenda: “No meio do barro e do lixo, só a inocência consegue torná-las menos infelizes”

Educação – Clarice Matta assume o cargo de inspetora do Ensino Secundário e Normal de São Bernardo, em delegacia estadual. Substitui a Roberto Bueno Sobrinho, transferido para São Paulo.

Em 07 de julho de...

1>915 – Instaladas as enfermarias da Santa Casa de Misericórdia de São Bernardo, atual Centro Hospitalar Dr. Newton Brandão, em Santo André.

1930 – Delegado de polícia de São Bernardo, Pedro Piva remete à chefatura em São Paulo a quantia de 1:300$000, proveniente de multas impostas a banqueiros do jogo do bicho na região.

1960 – Um caminhão de Itariri (São Paulo) choca-se com a traseira de um automóvel conduzindo quatro estudantes na Via Anchieta, km 16, em São Bernardo. Os veículos caíram numa vala de seis metros de altura. O motorista fugiu. Um estudante morreu e os outros três ficaram feridos. A polícia encontrou uma garrafa de pinga no interior do caminhão.

1970 – Instituído o PIS (Programa de Integração Social). Objetivo: integrar o empregado do setor privado com o desenvolvimento da empresa. O pagamento do PIS é responsabilidade da Caixa Econômica Federal.

Santos do Dia