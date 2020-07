Lula cita estar à disposição de Marinho na corrida à Prefeitura de S.Bernardo

Raphael Rocha

O diretório do PT de São Bernardo referendou, no domingo, o ex-prefeito Luiz Marinho como único pré-candidato do partido na corrida à Prefeitura neste ano. O evento foi organizado por videoconferência e contou com a participação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que disse estar à disposição de Marinho, inclusive para não fazer campanha em bairros onde não é bem quisto.



Lula discursou por cerca de 30 minutos diretamente de sua casa. Reclamou do que chamou de “postura covarde” do partido em 2016, quando o petismo sofreu duro revés nas urnas – no Grande ABC, por exemplo, não elegeu um prefeito sequer, algo inédito até então. Disse estar “motivado” para trabalhar pela volta de Marinho.



“Naquilo que você, Marinho, achar que posso lhe ajudar, naquilo que serei útil, eu estarei à disposição. Se tiver algum lugar que o povo não goste de mim, não me leve para aquele bairro, porque vou prejudicar. Tenho de ser honesto. Vou fazer aquilo que você acha que eu deva fazer”, disparou o cacique petista. Marinho retribuiu os afagos chamando Lula, seu padrinho político, de herói nacional.



Lula declarou que, em 2008, quando Marinho se elegeu pela primeira vez, seu afilhado político precisava de ajuda do PT. “Desta vez é o contrário. O PT e a cidade precisam de você como prefeito, Marinho. Temos de dizer em alto e bom som que você tem de voltar, para que nossa gente possa acreditar estar sendo gerida por um homem que olhe o ser humano. Que não veja o morador como número.”



O ex-presidente, condenado em segunda instância no caso do triplex do Guarujá, criticou o ex-juiz e ex-ministro Sergio Moro e o procurador federal Deltan Dallagnol – Moro o condenou em primeira instância com base em denúncia apresentada por Dallagnol. Ele chamou ambos de “canalhas”.



“Eu não vou abrir mão de ser um pouco mais radical porque comi o pão que o diabo amassou. Não sou vingativo, mas honra, dignidade e caráter não se compram, vêm de berço. Temos de preparar o PT para esse discurso também. Em 2016, o PT sofreu a campanha mais covarde de sua história. E aceitamos isso, a direção estava com medo, o clima era ruim. Não vamos consegui r nada sendo bonzinho somente”, emendou.



Marinho foi prefeito de São Bernardo entre 2009 e 2016. Em 2018, concorreu ao governo do Estado.