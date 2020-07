Even: Vendas líquidas somam R$ 301 milhões no 2º trimestre, queda de 38,9%

06/07/2020 | 19:32



A construtora Even apresentou suas prévias operacionais do segundo trimestre de 2020. No período, a companhia registrou vendas líquidas de R$ 301 milhões, uma queda de 38,9% em relação aos R$ 493 milhões do mesmo período de 2019. Em relação ao primeiro trimestre deste ano, houve aumento de 17,5% nas vendas. A velocidade de vendas (VSO) ficou em 14% no segundo trimestre deste ano, ante 20% no mesmo período do ano passado, e 12% no primeiro trimestre.

A companhia fez dois lançamentos entre abril e junho, ambos no Rio Grande do Sul, com Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 171 milhões, contando somente a participação da Even. No ano, a companhia registra cinco lançamentos, com VGV de R$ 266,5 milhões. Também houve a entrega de 2 empreendimentos no trimestre, como valor de vendas de R$ 202 milhões.

A Even registrou R$ 50 milhões em distratos no segundo trimestre, valor 32,4% menor que no mesmo período de 2019. Em três meses, o recuo foi de 29,5%. A relação entre distratos e venda bruta subiu de 13,1% para 14,3% em um ano, mas caiu na comparação com os 21,8% no primeiro trimestre.

Por fim, a construtora adquiriu dois terrenos entre abril e junho, por meio de permuta, um em São Paulo e outro no Rio Grande do Sul. O valor potencial de vendas soma R$ 132 milhões. O banco de terrenos encerrou junho em R$ 6,8 bilhões em VGV potencial.