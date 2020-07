Home office: 83,5% dos brasileiros gostariam de trabalhar de casa permanentemente, diz pesquisa

Da Redação

Em uma pesquisa realizada com mais de 2.250 pessoas ao redor do mundo, os brasileiros ficam atrás apenas dos Estados Unidos e da Índia quando o assunto é estarem aptos a trabalhar de casa. 77,2% disseram que estão acostumados a realizar home office algumas vezes ao ano. 40,8%, já trabalhavam remotamente algumas vezes por semana e 10% em tempo integral.

Os dados foram divulgados pela empresa de tecnologia LogMeIn (que mantém o ótimo gerenciador de senhas LastPass), a partir de um estudo realizado em março de 2020. Entre os entrevistados do Brasil, 83,5% disseram que adorariam adotar o home office de forma permanente. 50% deles topariam um corte salarial caso pudessem trabalhar de casa por tempo integral.

Quando indagados sobre as vantagens e desvantagens do trabalho remoto, o lado positivo teve maior destaque. A economia de tempo (84%) e dinheiro (70%) foram destacadas como os principais benefícios desta forma de trabalhar, seguidos da possibilidade de passar mais tempo com a família e amigos (68,8%), ganhos reais na produtividade (58%) e maior felicidade (54%).

Para os brasileiros, o principal desafio são as distrações com tarefas da casa, que podem atrapalhar o trabalho para 54,8% dos respondentes.

A pesquisa também destaca que, se implementado o trabalho remoto em tempo integral nos escritórios no Brasil, cada funcionário poderia economizar, em média, 50,32 minutos por dia no trânsito. Esse é, aliás, um dos principais responsáveis pelo aumento do estresse em relação ao trabalho para 73,2% dos brasileiros.

“O trabalho remoto traz benefícios reais à qualidade de vida dos funcionários em todo o mundo e esta pesquisa atesta, mais uma vez, que é um desejo da maioria dos trabalhadores, incluindo os brasileiros”, pontua Vanessa D’Angelo, head de marketing para a LogMeIn na América Latina.