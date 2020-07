Com gol contra, Tottenham vence e ainda sonha com vaga na Liga dos Campeões

06/07/2020 | 18:11



Com ajuda de um gol contra, o Tottenham derrotou o Everton por 1 a 0, nesta segunda-feira, no encerramento da 33ª rodada do Campeonato Inglês. Jogando em seu novo estádio, o time londrino não teve atuação destacada, mas foi melhor que o rival, se mantendo ainda em condições de lutar por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.

O time comandado por José Mourinho chegou ao oitavo posto, com 48 pontos, nove abaixo do Chelsea, quarto colocado e último time dentro da zona de classificação para a principal competição de clubes do continente.

O Tottenham, em má fase, é o atual vice-campeão europeu, após perder a final da Liga dos Campeões da temporada passada para o rival Liverpool. Já o Everton é o 11º da tabela do Inglês, com 44 pontos.

Com Richarlison e Lucas Moura em campo, defendendo as cores do Everton e do Tottenham respectivamente, o primeiro tempo da partida foi de poucas emoções até os 20 minutos. Até que Lucas arriscou de longe e levou perigo. A bola passou perto da trave direita do goleiro Jordan Pickford.

Melhor em campo, o Tottenham marcou o único gol da partida três minutos depois. Após jogada pela esquerda e bate-rebate na área, Lo Celso aproveitou a sobra e bateu quase caído. A bola rebateu no peito de Michael Keane e "matou" o goleiro, que não pôde evitar o gol.

Na sequência, o time mandante teve boa chance para ampliar o placar. Aos 29, Dier cobrou falta com categoria e mandou rente ao travessão. Apesar do momento favorável em campo, a saída do time londrino para o intervalo foi marcada por um desentendimento inesperado entre o atacante Son e o goleiro Lloris. Colegas do time precisaram conter ambos.

O segundo tempo foi ainda mais discreto. O Tottenham seguia controlando a partida enquanto o Everton tentava surpreender na velocidade. Na metade da etapa, o técnico Carlo Ancelotti colocou o brasileiro Bernard em campo, no lugar de Gylfi Sigurdsson. Mas não teve sucesso. O visitante não conseguiu balançar as redes nesta segunda.

Com o apito final e os três pontos na tabela, os jogadores do Tottenham comemoraram o placar. E teve abraço e trocas de sorriso entre Lloris e Son.