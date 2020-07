Neymar é acusado de humilhar Rafaella Santos após comentário sobre sua mansão

06/07/2020 | 18:10



Neymar Jr. viu seu nome nos assuntos mais falados do Twitter após deixar um comentário bem-humorado na foto de sua irmã, Rafaella Santos. Tudo começou quando a influenciadora publicou uma foto de biquíni na piscina da mansão do jogador, e escreveu na legenda:

Home sweet home, ou seja, lar doce lar, em inglês.

O jogador, no entanto, decidiu brincar com a irmã e escreveu nos comentários:

Lar doce lar não, home brother home, se referindo ao fato de que a casa era dele.

Rafaella então respondeu, com emojis de risada, que aquela era a mansão do irmão. Enquanto alguns internautas acharam a interação entre os irmãos bem engraçada, outros acreditaram que o comentário de Neymar acabou humilhando a influenciadora. Viralizou no Twitter um post dizendo o seguinte:

Que humilhante... a pessoa posta uma foto na casa do irmão e ele vai nos comentários e joga na cara: A CASA É MINHA.

Enquanto algumas pessoas concordaram com a publicação, outras disseram se tratar apenas de uma brincadeira entre irmãos.

TikTok

Mas não foi só por conta de seu comentário que Neymar foi parar nos assuntos mais falados do Twitter: o jogador também está dando o que falar por conta de seus vídeos engraçados no TikTok!

Em um deles, por exemplo, o craque aparece chegando em casa com uma mochila nas costas, como se estivesse vindo da escola. Neymar ainda dublou um áudio em que uma mulher perguntava se ele havia aprendido tudo no colégio, e ele respondia:

Acho que não, porque eu tenho que voltar amanhã.