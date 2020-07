Pré-prefeiturável, Ailton Lima é diagnosticado com Covid

Fabio Martins

06/07/2020 | 17:49



Pré-candidato ao Paço de Santo André, o ex-vereador Ailton Lima (PSB) teve diagnóstico positivo para Covid-19. O resultado foi oficializado no sábado diante de exames realizados em unidade hospitalar após aparecerem os primeiros sintomas de dores no corpo. Com o cenário, foram canceladas atividades presenciais ligadas à agenda pré-eleitoral, de visitas de postulantes à vereança. Atualmente, o socialista está em casa, de quarentena, seguindo recomendação médica. Sua mulher também testou na ocasião e está infectada pela doença.

“Fui positivado sim. Eu estava sentindo dores no corpo. Passei pelo médico, fiz a tomografia e deu (positivo). Registrou, inclusive, pequena mancha no pulmão, considerado início de pneumonia. A parte boa é que estou bem (fisicamente), praticamente assintomático hoje (segunda-feira), a respiração está boa, assim como paladar e olfato, sem dor de cabeça e sem febre”, disse, ao Diário. “Estou à base de azitromicina (antibiótico) e corticoide. Fazendo tratamento direitinho”, emendou, ao confirmar, na sequência, período de confinamento para recuperação do vírus.

Ailton gravou vídeo, postado em suas redes sociais, em que externa sobre a situação aos seguidores. “Passando aqui para dizer que, infelizmente, testamos positivos, tanto eu quanto a Patrícia (…) Se Deus quiser, logo logo vamos estar totalmente recuperados e na batalha. Conto com a oração de todos”, relatou o pré-candidato na mensagem. A última agenda de pré-campanha, segundo ele, ocorreu exatamente há uma semana. Ailton garantiu que vem fazendo as atividades evitando aglomerações e respeitando os protocolos de saúde quanto ao uso de máscara, álcool gel e distanciamento.

Fechado como pré-candidato a vice na chapa majoritária socialista, o ex-prefeito andreense Aidan Ravin (Republicanos) está internado há pouco mais de 40 dias no Hospital Christóvão da Gama, em Santo André, em decorrência de diagnóstico de coronavírus. Médico da rede municipal, Aidan, que ficou quatro anos à frente do Executivo, teve a confirmação da doença no dia 29 de maio, já dentro da unidade de saúde. Alguns dias depois, ele foi encaminhado para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva)