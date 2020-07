Chris Evans é visto saindo de balada ao lado de atriz de Mamma Mia!

06/07/2020 | 17:11



Será que temos um novo casal no mundo dos famosos? Segundo informações do site norte-americano People, Chris Evans foi visto em um encontro com Lily James no último sábado, dia 4. Os dois estavam em Londres, na Inglaterra, e foram vistos juntos em um lugar chamado Mark's Club. Depois de curtirem a balada, os pombinhos foram embora juntos em um mesmo táxi. Será que eles foram para o mesmo lugar?

No encontro, Lily vestia um vestido vermelho com sapato de salto marrom, usando um casaco preto para completar o look. Já Chris estava com um terno totalmente preto e sapatos na cor cinza.

Lily, de 31 anos de idade, é conhecida por ser a protagonista do filme Cinderella e por participar de longas como Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo e Em Ritmo de Fuga. Já Chris, atualmente com 39 anos de idade, ficou ainda mais conhecido após viver o Capitão América na franquia Vingadores, da Marvel.

Enquanto a estrela vive no norte da cidade de Londres, Chris tem passado a quarentena por lá desde que diversos filmes e produções foram colocadas em stand-by pela pandemia do novo coronavírus. Nenhum representante dos dois atores chegou a confirmar o namoro para a imprensa internacional. Mas e você, acha que está rolando?