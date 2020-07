Investigação envolvendo PC Siqueira entra em sigilo de justiça, diz jornal

06/07/2020 | 17:11



O caso envolvendo supostas acusações de pedofilia contra o youtuber PC Siqueira foi colocado em sigilo de justiça, de acordo com o jornal Extra. Por conta disso, os trabalhos e esforços feitos pela polícia para solucionar o caso não serão detalhados para o público geral. O processo está sendo apurado pela 4ª Delegacia de Repressão à Pedofilia, do Departamento de Homicídios e de Proteção a Pessoa (DHPP).

PC Siqueira prestou o seu depoimento no dia 16 de junho, assim como outras testemunhas, que também foram ouvidas pela polícia.

As acusações contra PC Siqueira surgiram na internet, quando um vídeo em que o youtuber supostamente conversa com um amigo sobre ter recebido fotos da filha de uma amiga passou a circular nas redes sociais. Na ocasião, PC publicou um comunicado em seu Instagram dizendo que isso não passava de uma notícia falsa, mas depois deletou o pronunciamento.

Após a repercussão, o canal de YouTube de PC foi desativado, e Cauê Moura e Rafinha Bastos se pronunciaram dizendo que não continuariam com os vídeos do Ilha de Barbados, projeto que tinham junto com Siqueira.

Procurada, a assessoria de imprensa da polícia civil não foi encontrada para comentar o caso.