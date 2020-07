Após a morte de Nick Cordero, doações para a família do ator chegam a mais de quatro milhões de reais

06/07/2020 | 17:10



No último domingo, dia 5, Amanda Kloots informou por meio do Instagram que seu esposo, o ator Nick Cordero havia morrido. Internado por quase 100 dias em decorrência do novo coronavírus, Nick sofreu com diversas complicações da doença de modo que Amanda e outros familiares iniciaram em abril uma vaquinha virtual para custear as despesas médicas do ator. Após o anúncio de sua morte, houve um pico de doações para essa arrecadação online, que já atingiu mais que o dobro da meta.

De acordo com o site Go Fund Me, usado por Amanda para criar a vaquinha, mais de quatro mil pessoas fizeram novas doações nas horas seguintes ao anúncio. Entre as doações recentes, duas pessoas que não se identificaram doaram a quantia de dez mil de dólares, aproximadamente 53 mil reais. Até o momento, foram arrecadados 808 mil dólares, o equivalente a cerca de quatro milhões e 289 mil reais.

Além das doações, os internautas também estão deixando mensagens de luto e apoio para Amanda e Elvis, filho do casal que completou um ano de idade em junho, enquanto o pai estava internado. Desde o diagnóstico do ator, Amanda manteve os seguidores atualizados sobre o estado de saúde do marido, comovendo a muitos com o quadro clínico de Nick e as memórias que ela compartilhava com frequência.

Até o momento, Amanda ainda não se pronunciou publicamente sobre o que fará com o dinheiro da vaquinha, que foi transformada em um memorial após a morte do ator.