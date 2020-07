Homem é preso com drogas em Mauá

Mauricio Silva

Do Diário do Grande Abc



06/07/2020



Um homem (cujo a identidade não foi revelada) foi preso com drogas por policias do 6º Baep (Batalhão de Operações Especiais de Polícia ), por volta das 23h de ontem (5), na Travessa Rio de Contas, Jardim Oratório, em Mauá.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais faziam operação policial de combate as drogas no bairro quando visualizaram um indivíduo em atitude suspeita com uma sacola nas mãos.

Ao ser abordado ele começou a correr, sendo detido em seguida. Após a revista, na sacola que estava em sua posse haviam um tijolo de maconha, 196 invólucros de maconha, 146 pinos de cocaína, 73 pinos de crack e dois aparelhos celulares.

O homem foi preso e encaminhado as 1º DP (Centro) onde a ocorrência foi registrada.