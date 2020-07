Lives da semana têm Jorge e Mateus, Maiara e Maraisa e Wesley Safadão

06/07/2020 | 16:27



A semana que começa nesta segunda-feira, 6, contará com diversas lives musicais em dois formatos que surgiram recentemente: a transmissão ao vivo de shows drive-in, em que é possível comprar ingressos e acompanhar os cantores dentro do carro, e as "mega lives", que reúnem inúmeros cantores em grandes shows virtuais, em especial astros do sertanejo.

A banda Roupa Nova e o cantor Mumuzinho farão, pela primeira vez, shows no formato drive-in, geralmente feitos em estacionamentos e com o público comparecendo dentro de seus carros, como forma de evitar o contato com outras pessoas e a transmissão do novo coronavírus.

As duas maiores lives da semana são voltadas para os fãs de sertanejo, com shows ao vivo reunindo nomes como Maiara e Maraisa, Jorge e Mateus, César Menotti e Fabiano e outros. Já a cantora Claudia Leitte comemora os seus 40 anos de idade com uma live especial.

Confira a agenda completa de lives:

Segunda-feira, 6

DG3 Music e Sandra de Sá - 20h

Teresa Cristina - 22h

Terça-feira, 7

Cristina Mel - 18h

Teresa Cristina - 22h

Quarta-feira, 8

Sepultura - 16h

Mumuzinho - 19h

Teresa Cristina - 22h

Quinta-feira, 9

Biquini Cavadão - 20h

Teresa Cristina - 22h

Sexta-feira, 10

Roupa Nova - Abertura às 18h e show às 21h

A Maior Live do Universo (com Maiara e Maraísa, César Menotti e Fabiano, Jorge e Mateus, Leonardo e outros) - 18h

Claudia Leitte - 19h30

Teresa Cristina - 22h

Sábado, 11

Cezar e Paulinho - 17h

Xand Avião e Wesley Safadão - 20h

Music Land Festival (com Maiara e Maraísa, Zé Neto e Cristiano, Gustavo Mioto, João Neto e Frederico, Marcos e Belutti) - 21h

Teresa Cristina - 22h

Domingo, 12

Diogo Nogueira - 12h10

Enzo Rabelo - 17h

Teresa Cristina - 22h