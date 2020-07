Camilla, esposa de príncipe Charles, fala sobre físico do marido: Homem mais em forma da idade dele

06/07/2020 | 14:10



Em 2019, príncipe Charles causou comoção nas redes sociais após ser clicado em trajes de banho em uma viagem a Barbados com sua esposa, Camilla.

E, agora, de acordo com material promocional do programa The Emma Barnett Show, na rádio britânica BBC, a duquesa comentou sobre o físico do marido - que se curou da Covid-19:

Ele é provavelmente o homem mais em forma da idade dele [71 anos de idade] que conheço. Ele anda, anda e anda. Ele é como um cabrito montês, deixa todos a quilômetros de distância.

Camilla também contou que os dois estão com muita saudade dos netos, que não vêem há três meses e meio.

E, ao contrário de algumas pessoas em isolamento social, que brincam nas redes sociais que estão há meses de pijamas, ela falou sobre seu estilo no momento:

Tenho ficado muito, muito feliz com meus jeans. Vai ser difícil sair deles. Acho que entramos em outro modo de vida, não é mesmo?