Operado pela terceira vez, Alessandro Zanardi segue em estado neurológico grave

06/07/2020 | 14:00



O piloto italiano Alessandro Zanardi foi submetido a uma terceira cirurgia, nesta segunda-feira, em Siena, na região da Toscana, na Itália, onde se encontra hospitalizado desde 19 de junho, após sofrer grave acidente durante prova de bicicleta de mão.

O antigo piloto de Fórmula 1 passou por uma operação, no hospital Universitário de Siena, de cinco horas para reconstrução craniofacial e estabilização das áreas afetadas pelo traumatismo, de acordo com o boletim médico divulgado nesta segunda-feira.

"As fraturas eram complexas, o que exigia uma programação cuidadosa. Recorremos a tecnologias digitais e tridimensionais feitas sob medida para o paciente. A complexidade do caso é bastante singular, ainda que seja um tipo de fratura com a qual lidamos com regularidade no nosso hospital", informou o médico Paolo Gennaro, diretor de cirurgia maxilofacial do hospital de Siena.

O comunicado conta ainda que após a operação, Zanradi regressou aos cuidados intensivos onde permanece em coma induzido. "As suas condições mantêm-se estáveis do ponto de vista cardiorrespiratório e metabólico, mas graves do ponto de vista neurológico. O prognóstico mantém-se reservado", concluiu.

Zanardi, que perdeu as duas pernas em um acidente de automobilismo há quase 20 anos, está em coma induzido e ligado a um respirador desde que colidiu a sua bicicleta em um caminhão perto da cidade toscana de Pienza, durante uma corrida de revezamento. Os médicos explicaram que ele sofreu um grave trauma facial e craniano e alertaram para possíveis danos cerebrais.

O ex-piloto de Fórmula 1 competia em uma etapa do revezamento do Objetivo Tricolor, uma competição que reúne atletas paralímpicos em bicicletas de mão, triciclos ou cadeiras de rodas. O acidente ocorreu no quilômetro 146 da rodovia entre Pienza e San Quirico dOrci.

Segundo informações da imprensa italiana, Zanardi teria perdido o controle da sua bicicleta de mão em uma descida, em uma curva, indo para a pista oposta. Na contramão, ele se chocou com um caminhão. Um vídeo divulgado pela emissora Tgr Rai Toscana mostra o que aparentemente era o equipamento de Zanardi tombado de lado na beira da estrada, parcialmente destruído.

Zanardi soma quatro medalhas de ouro paralímpicas. Ele competiu na Fórmula 1 entre 1991 e 1994, depois indo para o automobilismo norte-americano, onde foi campeão na Cart em 1997 e 1998, regressando no ano seguinte para a F-1.

Em 2001, um grave acidente em corrida da Cart na Alemanha o fez perder as duas pernas. O italiano ainda seguiria envolvido no automobilismo, mas aos poucos passou a se concentrar no esporte paralímpico. E faturou dois ouros nos Jogos de Londres-2012 e outros dois no Rio-2016.