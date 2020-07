Turismo regional projeta volta para segundo semestre

Wilson Marini

06/07/2020



O último Fórum Paulista de Desenvolvimento (Fopa), realizado esta semana de forma on-line, colocou em pauta discussão sobre a volta das atividades turísticas no Estado de São Paulo no período pós-pandemia. Um dos painéis nesse sentido – "Turismo Regional e o Desenvolvimento Econômico e Social no Pós-pandemia" – foi apresentado pelo deputado estadual Itamar Borges (MDB), que tem base eleitoral nas regiões de Araçatuba e São José do Rio Preto. "O turismo é importante para os municípios, para o estado e país”, disse Itamar Borges. "O Brasil sempre foi um país forte no turismo doméstico, e neste momento pode representar uma luz para o retorno do setor de turismo mais rapidamente. As primeiras viagens certamente serão para destinos mais curtos". O encontro teve a mediação do ex-governador Geraldo Alckmin.



Oportunidade para o Interior

A união entre a gestão pública e a iniciativa privada irá contribuir para a retomada das atividades turísticas e a descoberta de novos destinos no Brasil após a pandemia do novo coronavírus. Essa é a expectativa do diretor de Produto Terrestre Nacional da CVC, Claiton Armelin, que participou da live Hora do Turismo da Confederação Nacional de Municípios (CNM). Armelin acredita que a retomada deve ocorrer primeiro com o turismo doméstico e regional. Segundo ele, como as pessoas ainda estão inseguras para pegar avião e percorrer distâncias maiores, a demanda será por viagens curtas e destinos próximos. “É a oportunidade para pequenas cidades se readequarem, criarem novas atrações”, disse ele, fazendo um apelo à qualificação no atendimento: “Hoje o cliente é muito importante, gosta de ser bem tratado”.



O papel do gestor local

O consultor Mário Nascimento, da CNM, destacou o papel do gestor local para construir estratégias que divulguem o município e usar o Conselho Municipal de Turismo como canal de interlocução com o empresariado do segmento.



Mutirão do Turismo

Dos 462 eventos do calendário oficial do turismo paulista de 2020, apenas 18% foram realizados entre janeiro e a primeira quinzena de março, mas 39% da programação prevista para o segundo semestre em princípio estão mantidos. O projeto Visita São Paulo, da Secretaria de Turismo do Estado, criou uma plataforma para disseminar boas práticas, dados econômicos, campanhas e linhas de crédito para o setor de turismo em todo o Estado em tempos de pandemia. Trata-se do “Mutirão do Turismo”, apresentado a prefeitos e secretários municipais das diversas regiões do Estado.



De volta às alturas

A Voepass Linhas Aéreas (Passaredo) retomou suas operações na sexta-feira (3) nos voos diários entre Ribeirão Preto e São Paulo - Aeroporto Internacional de Guarulhos, às sextas-feiras e domingos ligando Ribeirão Preto ao Rio de Janeiro - Aeroporto Santos Dumont (SDU) e mais 12 destinos no Norte do país.



Indústria reage

A produção industrial brasileira avançou 7% na passagem de abril para maio deste ano, segundo a Pesquisa Industrial Mensal do IBGE. A alta é a maior desde junho de 2018 (12,9%). A maior alta na produção foi observada entre os bens de consumo duráveis (92,5%), seguida pelos bens de capital, isto é, as máquinas e equipamentos usados no setor produtivo (28,7%). Os bens de consumo semi e não duráveis cresceram 8,4% e os bens intermediários, isto é, os insumos industrializados usados no setor produtivo, subiram 5,2%.



Aumento de produção

Vinte dos 26 ramos industriais pesquisados tiveram aumento na produção, com destaque para veículos automotores, reboques e carrocerias (244,4%); coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (16,2%); e bebidas (65,6%). Esses crescimentos foram impulsionados, em grande medida, pelo retorno à produção de unidades produtivas, após interrupções ocorridas devido à pandemia de covid-19.



Quarteirizações em xeque

Edmir Chedid (DEM) vai presidir a CPI das Quarteirizações, criada para investigar irregularidades em empresas terceirizadas contratadas pelo governo estadual.



Sem multas

"Lido com o tema da violência contra mulheres há vários anos. Sentimos a dor e o tamanho da repercussão que isso traz pra vida de uma mulher. É preciso ampliarmos a rede de identificação daqueles que cometem esses crimes" – deputada estadual Dra. Damaris Moura (PSDB), que comandará a CPI que irá investigar denúncias de violência sexual contra estudantes de faculdades e universidades de São Paulo.



Fake news

Deputados da CPI que investiga a disseminação de notícias falsas durante as eleições de 2018 começaram na sexta-feira (3) a traçar o plano de trabalho do grupo, que será presidido por Caio França (PSB).



Mais “capitais” no Interior

Já eram assim, mas agora poderá virar lei. Projetos em andamento na Assembleia conferem os títulos honoríficos de capital da linguiça artesanal a Bragança Paulista, capital do lanche a Tupã, capital estadual do cavalo a Colina, capital do calçado masculino a Franca e do calçado feminino a Jaú.



Direito nas escolas

A Comissão de Educação e Cultura da Assembleia aprovou proposta que inclui Noções Básicas de Direito entre as matérias obrigatórias nas escolas da rede pública oficial de ensino.