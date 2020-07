SP tem 323.070 casos de covid-19 e 16.134 óbitos

06/07/2020 | 13:28



O coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo, Paulo Menezes, informou que o Estado registrou 323.070 casos confirmados da covid-19 e 16.134 óbitos por causa da doença. De acordo com o coordenador, a projeção para até a metade do mês de julho é de 335 mil a 470 mil casos confirmados e de 18 mil a 23 mil óbitos.

Menezes comunicou também que a taxa de ocupação dos leitos de UTI no Estado de São Paulo é de 63,9% e na Grande São Paulo, de 63,3%.

Segundo o governador João Doria (PSDB), na última semana o Estado registrou pela segunda vez consecutiva uma diminuição no número de óbitos em relação ao período anterior. Foram 36 óbitos a menos, em comparação aos sete dias anteriores.