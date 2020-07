Vacina contra a Covid-19 começa a ser testada em voluntários no dia 20 de julho

Vanessa Soares

06/07/2020



O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou no início da tarde desta segunda-feira (6), em coletiva de imprensa realizada no Palácio dos Bandeirantes, que a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorizou o Instituto Butantan a iniciar os testes da Coronavac, vacina em desenvolvimento pela instituição em parceria com o laboratório chinês Sinovac Biotech, anunciada no início do mês passado. Com a autorização, o processo de testagem terá início no dia 20 de julho.

O imunizante será testado em 9 mil voluntários exclusivos da área da saúde que estejam trabalhando no atendimento de pacientes com Covid-19, desde que não tenham sido infectados. As inscrições para quem quiser se voluntariar podem ser feitas a partir da próxima segunda-feira (13) por um aplicativo de celular que ainda será disponibilizado.Os critérios para admissão de voluntários serão divulgados na sexta-feira (10).

Atualmente existem 136 vacinas em desenvolvimento no mundo. Destas, 12 estão em fase de estudos clínicos, sendo que apenas três na fase de testagem. "Nos credenciamos como uma das 3 vacinas que tem grande chance de chegar ao público rapidamente. É um estudo registrado e todas as características deste estudo são abertas para o público", afirmou Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan.

São Paulo tem hoje 323.070 casos de Covid-19 confirmados. Deste total, 5.501 pacientes estão internados na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e outros 8.023 em enfermaria. Ao todo, 48.366 pessoas tiveram alta hospitalar e 176.494 se recuperaram. 16.134 pessoas morreram em decorrência da doença.