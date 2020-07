Khloé Kardashian e Scott Disick celebram feriado do dia 4 de julho ao lado dos exs

06/07/2020 | 13:11



Khloé Kardashian parece estar cada vez mais próxima do ex-namorado Tristan Thompson. De acordo com a Us Weekly, a socialite passou o feriado do dia 4 de julho, data em que se comemora a Independência dos Estados Unidos, ao lado do jogador de basquete.

Os dois, que vinham passando a quarentena por conta da pandemia do coronavírus juntos, foram clicados chegando na mansão onde residem em Calabasas, na Califórnia. Eles comemoraram a data ao lado de Kourtney Kardashian e Kris Jenner.

Quem também resolveu celebrar a data ao lado da ex foi Scott Disick! O pai dos filhos de Kourtney Kardashian foi visto na companhia de Sofia Riche na praia.

Ainda não se sabe se os dois reataram o relacionamento ou apenas estão mantendo a amizade, mas segundo a revista, eles foram vistos durante almoço em Malibu com Alec Monoply e a companheira dele, Alexa Delanoson.