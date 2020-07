BNDES investe R$ 300 milhões em fundo de participações focado em médias empresas

06/07/2020 | 13:02



O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um aporte de R$ 300 milhões no fundo de investimento em participações Alaof V Brasil, focado prioritariamente em empresas de médio porte e gerido pela Alaof do Brasil, gestora do grupo americano Acon Investments, focado em "middle market".

O BNDES informou que aportará no máximo 25% do total que o fundo poderá atingir na captação. Com a participação de outros investidores institucionais, o valor levantado pelo fundo poderá chegar a no máximo R$ 1,2 bilhão.

Segundo o BNDES, com esse montante, o fundo deverá investir em de quatro a seis empresas brasileiras.

Para o banco de fomento, há "potencial de geração de empregos no POaís", reforçando "a importância de mais esse canal de acesso a recursos durante a crise econômica decorrente da pandemia do novo coronavírus".

Conforme o BNDES, o Alaof V Brasil foi um dos quatro fundos de "private equity" selecionados por meio de chamada multissetorial realizada pelo banco em dezembro de 2018.

"A gestora conta na sua base de investidores institucionais com instituições financeiras e agências de desenvolvimento internacionais, dentre outros, e tem focado seus investimentos em empresas de médio porte de diversos setores que tenham bom potencial de crescimento, mas que demandam aporte de capital para alavancar os negócios", diz uma nota do BNDES divulgada nesta segunda-feira, 6.