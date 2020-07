06/07/2020 | 12:50



O Banco Central divulgou nesta segunda-feira, 6, por meio do Comunicado nº 35.895, que "as associações e grupos de associações elegíveis a participar do processo eletivo para a indicação de representantes para o Conselho Deliberativo da estrutura inicial responsável pela governança do processo de implementação no País do Sistema Financeiro Aberto (Open Banking)". No mesmo comunicado, o BC informou o cronograma do processo eletivo e orientações para o registro de voto.

O Comunicado nº 35.895 está disponível no seguinte endereço de internet: https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Comunicado&numero=35895