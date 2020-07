Ford lançará o novo Bronco na próxima semana nos canais de transmissão da Disney

Da Redação

A Ford vai apresentar no próximo dia 13 (segunda-feira) o novo Bronco, SUV que revive o 4×4 produzido durante três décadas nos Estados Unidos – de 1966 a 1996. A nova geração do modelo será o primeiro produto lançado em horário nobre nos canais de transmissão a cabo, digital e de streaming da Disney nos EUA, incluindo ABC, ESPN, National Geographic e Hulu.

Novo Bronco da Ford

O público também poderá encontrar conteúdo exclusivo sobre o novo Bronco nos canais da Ford Motor Company dos EUA no YouTube, Facebook, Instagram e Twitter.

Nascido como um off-road, com três portas e tamanho compacto, o Bronco tornou-se um SUV grande nas quatro gerações seguintes, derivado das picapes Série F. O novo modelo, inspirado no original, tem como base a arquitetura global da Ranger e tecnologias avançadas.

A Ford havia programado inicialmente revelar a nova linha do Bronco em junho, no Salão de Detroit, com uma ambientação especial. Depois que a pandemia do coronavírus levou ao cancelamento do salão, a empresa revisou sua estratégia e adotou um novo formato: o streaming da Disney.

A apresentação do novo Bronco será feita no dia 13, com três filmes diferentes exibidos nos canais da ABC, ESPN e National Geographic nos Estados Unidos. No dia 14 de julho, os três filmes estarão disponíveis sob demanda no Hulu.

A Ford também vai abrir em 13 de julho as reservas do Bronco para o público nos Estados Unidos, com o pagamento de US$ 100 no site. Até a data da apresentação, o público pode acompanhar as últimas notícias do Bronco pelo Instagram.

