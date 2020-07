Bruno, da dupla com Marrone, se pronuncia após polêmica com Flavia Viana em live: Não fiz na maldade, não!

06/07/2020 | 12:10



O cantor Bruno, da dupla com Marrone, usou o Instagram Stories no último domingo, dia 5, para se pronunciar sobre a polêmica com Flavia Viana.

O cantor sertanejo deixou a influenciadora digital constrangida durante uma live da dupla. Sem saber que ela estava grávida, Bruno fez declarações inconvenientes sobre o fato dela não poder beber ou ter dúvidas sobre o pai da criança.

Depois da repercussão do caso na web, Flavia se manifestou dizendo que a situação foi desconfortável e constrangedora para ela.

Bruno, então, se desculpou, dizendo ainda não ter entendido o que aconteceu:

- A gente não pode falar nada, brincar nada, que as pessoas interpretam pro outro lado, só veem o lado negativo. Eu não falei nada, só brinquei com ela. Desculpa, Flavinha, eu não queria magoar você não, nem sua família ou seu filho. Eu também tenho um filho, de 25 anos, que é o primeiro filho meu, de outra mãe, que eu amo demais, respeito todo mundo. Não fiz de maldade não, tá bom? Era uma brincadeira ali só. Ia te oferecer um chá lá, mas sem maldade. Flavinha, eu tô aqui e nem sei o que eu fiz. Se eu ofendi foi totalmente sem querer e se errei eu peço desculpas.