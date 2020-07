Karina Bacchi fala sobre tentativas de fertilização: Já perdi as contas

06/07/2020 | 12:10



Karina Bacchi abriu o jogo sobre suas tentativas de engravidar novamente. Casada com o ex-jogador Amaury Nunes, ela disse no último domingo, dia 5, que já tentou diversas vezes realizar uma segunda fertilização para dar um irmãozinho ou irmãzinha para seu filho Enrico, de dois anos de idade.

- A gente ainda não conseguiu dar à vida um irmãozinho para o Enrico. Fizemos uma pausa por causa da pandemia. Já perdi as contas, estou um pouco confusa, disse ela em um vídeo publicado em seu canal no YouTube.

De acordo com o marido, eles já tentaram cerca de cinco vezes. Karina, porém, declarou:

- Acho que já passou de cinco.

Quando Karina estava próxima dos 40 anos, ela teve uma Hidrossalpinge, um acúmulo de líquidos tóxicos nas trompas, o que fez com que ela precisasse retirar as trompas, se tornando infértil. Seu primeiro filho, Enrico, foi fruto de uma fertilização in vitro. Ela explicou para seus seguidores que, por conta disso, não consegue gerar um segundo filho de forma natural, apesar de, nas palavras de Amaury, praticar bastante.

- Próximo aos 40 anos, tive um problema chamado hidrossalpinge, que é o acúmulo de líquidos tóxicos nas trompas. Tive que retirar as trompas e fiquei infértil. Por isso eu só pude engravidar através de fertilização in vitro, disse ela, com 43 anos de idade atualmente.

No fim, ela deixou uma mensagem de apoio para outras mulheres que também estão tentando realizar fertilizações.

- Pensamento positivo! Vá em busca do seu sonho e diante das suas possibilidades faça o que for possível, mas não esmoreça quando o resultado for negativo. Não desista! Se você tiver a possibilidade de tentar novamente, tente! Porque ser mãe foi a maior realização da minha vida. É preciso paciência e muita fé em Deus.