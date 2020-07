Modo Layout: como fazer montagens nos Stories do Instagram

Bianca Bellucci

Do 33Giga



06/07/2020 | 11:19



O Instagram disponibiliza uma série de ferramentas para os usuários personalizarem seus Stories. Uma delas é o “Modo Layout”, que permite fazer montagens. São seis opções de molduras para unir entre duas e seis fotos. Se você quer usar a função, o 33Giga ensina abaixo. O tutorial foi realizado em um iOS, mas é similar em aparelhos Android.

1. Dê um toque em sua foto de perfil para acessar a ferramenta de Stories do Instagram. Depois, no menu da lateral esquerda, clique em “Layout”.

2. Escolha entre as opções de montagem disponíveis. Em seguida, capture o momento que vai preencher cada espaço ou use imagens que já estão na galeria – basta clicar no símbolo correspondente.

3. Ao finalizar a montagem, pressione o sinal de visto (?). Caso não tenha gostado de alguma imagem, selecione a seta com um “x” desenhado para apagar.

4. Agora, você pode usar as ferramentas convencionais dos Stories (GIF, texto e mais) para incrementar. Ao terminar a edição, clique em “Seu Story” e a montagem estará disponível para seus contatos verem. Se quiser, aperte “Amigos próximos” para que apenas pessoas selecionadas tenham acesso ao conteúdo.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Na galeria, veja o passo a passo em capturas: