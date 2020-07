Como estão sendo organizadas as viagens dos clubes no Campeonato Espanhol

Redação

Do Rota de Férias



06/07/2020 | 10:48



No início de junho, a bola voltou a rolar na disputa do Campeonato Espanhol de futebol. Os jogos estão sendo realizados sem público, mas a LaLiga, associação esportiva que representa as 42 equipes da primeira e da segunda divisão no país, está adotando uma série de procedimentos para possibilitar que jogadores, funcionários e gerentes viajem pela Espanha com segurança.

Uma equipe de 40 profissionais foi escalada para organizar os trajetos mais longos – alguns passam dos mil quilômetros – para a realização das partidas. Aviões e trens charter, bem como alguns ônibus, estão sendo usados como meios de transporte.

“Para garantir saúde e seguir os conselhos do governo, temos que adotar um protocolo de segurança e observar as circunstâncias específicas de cada caso”, explica Cristina Sánchez, diretora de ativação de marca corporativa da LaLiga e responsável pelo grupo de logística.

É recomendável, por exemplo, que os clubes viajem e voltem para casa no mesmo dia do jogo. “Mas há casos em que a partida termina tarde demais, então eles precisam passar a noite lá e voltar no dia seguinte”, afirma Cristina.

As partidas que são jogadas até às 22h (horário da Espanha) são as mais difíceis, porque alguns aeroportos não estão abertos naquele momento. “Já chegamos ao ponto até de abrir alguns deles apenas para as equipes”, diz a diretora da entidade.

Hotéis

Em junho, a LaLiga selecionou 36 hotéis em todo o país para abrigar as equipes – 17 dos quais ainda estavam fechados quando a organização começou a criar o calendário das viagens. Para muitos desses empreendimentos, que ainda estão em crise por conta da desaceleração do setor de turismo, seus únicos hóspedes durante as últimas semanas foram os membros das delegações de futebol.

De acordo com Cristina, os clubes espanhóis têm sido bastante compreensivos com a situação. “As equipes maiores sabem que os hotéis em que costumam ficar estão fechados. Elas estão muito interessados em nos ajudar”, diz.

Comportamento responsável Em nota, a LaLiga afirma que clubes e jogadores estão fazendo sua parte para promover um comportamento responsável durante a retomada do Campeonato Espanhol. Um jogador do Leganés, por exemplo, falou sobre o rigoroso protocolo de segurança que não apenas os atletas, mas todos os funcionários que viajam devem respeitar em suas viagens.