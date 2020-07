Check-in de voos da Gol poderá ser feito por WhatsApp

Redação

Do Rota de Férias



06/07/2020 | 10:18



Os passageiros da Gol ganharam uma nova opção para fazer check-in online. Desde sexta-feira (3 de julho), a companhia aérea passou a oferecer o procedimento por meio do aplicativo WhatsApp.

Por enquanto, o acesso ao sistema está sendo disponibilizado apenas para algumas pessoas que já estão com viagem marcada, mas ainda não realizaram o check-in. Elas são informadas em comunicações personalizadas e, orientadas pela GAL, assistente virtual da Gol, podem fazer o check-in diretamente no WhatsApp.

Medidas de segurança

Além de oferecer mais comodidade aos passageiros, a companhia espera que o uso da tecnologia ajude a diminuir as aglomerações nos aeroportos. Outra medida tomada pela Gol nesse sentido é a possibilidade de despachar malas três horas antes do embarque, com encerramento do processo uma hora antes da abertura do portão.

Em relação à higiene dos voos, a empresa aérea afirma, em comunicado, que foram implementadas medidas adicionais de limpeza dos aviões durante as paradas em solo e pernoites. Assentos, braços das poltronas, cintos de segurança, bandejas, piso e paredes estariam recebendo atenção redobrada.