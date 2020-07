Museu do Louvre reabre para o público após quatro meses

Luchelle Furtado

Do Rota de Férias



06/07/2020 | 10:18



Nesta segunda-feira (6 de julho), o Museu do Louvre, em Paris, na França, reabriu para o público após permanecer quatro meses com as portas fechadas. O local não recebia visitantes desde março, quando teve suas atividades interrompidas por causa da pandemia do novo coronavírus.

Com rigorosas medidas de distanciamento social para evitar a propagação do vírus, o Louvre tem como principal desafio no momento aplicar todas as restrições de segurança e higiene de modo a não provocar aglomerações em obras de grande interesse público, como a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci.

Recentemente, outro famoso ponto turístico de Paris reabriu: a Torre Eiffel. A administração local também adotou severas medidas de higiene e segurança. Inicialmente, o acesso a torre poderá ser feito apenas pelas escadas. O segundo andar permanecerá fechado ao público. Além disso, o uso de máscaras é obrigatório para todas as pessoas com mais de 11 anos.

Para quem pretende visitar o Louvre futuramente, não nada melhor do que conferir algumas fotos do local. Outra dica é fazer tours virtuais em museus como o próprio Louvre, além de MASP, MoMA e outros.