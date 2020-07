Meia Felipe destaca importância do lado emocional na volta do futebol

Dérek Bittencourt

Diário do Grande ABC



06/07/2020 | 07:51



O Paulista da Série A-3 não tem previsão de retorno das atividades. Mesmo assim, o vice-líder EC São Bernardo segue rotina de treinos e um dos principais pontos para os jogadores é trabalhar também o lado psicológico. De acordo com o meia Felipe, quando os treinamentos presenciais voltarem e as equipes partirem para o complemento das quatro rodadas faltantes para o fim da primeira fase, será necessário ter a cabeça no lugar.

“Sabemos que vamos precisar ter foco maior ainda por causa da parada. O objetivo não mudou e temos que tratar assim. Todos estão fazendo suas partes em termos de treinamentos em casa. Acredito que isso será o diferencial para adquirir ritmo mais rápido”, afirmou o jogador, que admitiu a necessidade de mudanças no retorno do esporte em razão da Covid-19. “O futebol, como tudo a partir de agora, terá o cuidado contra o vírus. Temos que estar sempre atento. Esta parada fez com que minha vontade de deixar um legado no clube aumentasse.”

E não só os atletas vêm realizando trabalhos na quarentena. A comissão técnica também tem tido atividade visando o regresso da competição. “Estamos realizando reuniões desde o início da quarentena para alinharmos a parte médica com o doutor Natan Madeira, o preparador físico Marcílio Lima, o treinador Renato Peixe e o analista Marcelo Rabelo. O objetivo é entender como está cada atleta para indicarmos exercícios preventivos visando possível retorno”, disse o fisioterapeuta Leandro Dias.