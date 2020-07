Felipe Titto dá moto zero e carteira de motorista a entregador que trabalhava de bicicleta

05/07/2020 | 18:11



Felipe Titto demonstrou que realmente tem um bom coração. O ator, nos últimos dias, compartilhou nas redes sociais que havia ficado comovido com uma cena em que um entregador de comida, de bicicleta, estava recebendo uma carona de um colega de moto.

Ao retornar para casa após uma aula de musculação, Titto postou o vídeo e recebeu uma mensagem da esposa de Dagoberto, Íris, para agradecer pelo incentivo ao rapaz que estava trabalhando com uma bicicleta emprestada por ter seu contrato suspenso durante a pandemia do novo coronavírus.

Foi então que o artista decidiu ajudar e se ofereceu para pagar a carteira de habilitação de moto do entregador, no valor de 580 reais. Além disso, ele fez uma parceria com a Honda para que Dagoberto também ganhasse a própria motocicleta.

Na noite do último sábado, dia 4, a promessa foi cumprida e Felipe se encontrou com o casal para entregar o presente. Em seu Stories do Instagram, o galã declarou que estava muito feliz pela boa ação.

- Estou muito feliz, de verdade. [...] Ele ganhou a carta, uma moto zero, jaqueta, capacete...