Martha Rocha, a 1ª Miss Brasil, morre por insuficiência respiratória aos 83 anos

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



05/07/2020 | 17:06



A primeira Miss Brasil, Maria Martha Hacker Rocha, mais conhecida como Martha Rocha, morreu, na tarde de sábado (4), aos 83 anos, em Niterói, no Rio de Janeiro. De acordo com as primeiras informações, Martha morreu por insuficiência respiratória seguida de infarto. Embora tenha sido socorrida por um médico e encaminhada de ambulância para um hospital, a primeira Miss Brasil não sobreviveu e faleceu no caminho.

O corpo de Martha, foi enterrado hoje, no Cemitério no Santíssimo Sacramento. A baiana, nascida em Salvador, deixa três filhos.

Martha Rocha foi eleita Miss Brasil em 1954, quando o concurso começou a ser realizado oficialmente. No mesmo ano, a miss ainda ganhou o segundo lugar de Miss Universo, nos Estados Unidos.