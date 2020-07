05/07/2020 | 17:11



Grazi Massafera recebeu uma visita muito especial no último fim de semana: a de sua mãe, Cleuza Soares, que veio do Paraná para visitá-la.

Em seus Stories do Instagram, a atriz, que atualmente está namorando Caio Castro, revelou que fez um jantar especial para a matriarca da família com comida japonesa. Ela escreveu, no vídeo:

Fazendo a alegria da minha mamãe.

Em seguida, em outra gravação, a artista mostrou Cleuza e outros familiares se acabando na comida, e explicou que a mãe foi quem escolheu o cardápio:

Primeira coisa que me pede quando vem do Paraná: Comida japonesa!

Grazi ainda filmou Cleuza com um filtro da rede social e riu bastante de sua expressão.